Leman’ın gözüyle ‘Boğaziçi’nin fethi’

Mizah dergisi Leman, Boğaziçi Üniversitesi’ne, AKP’den aday adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasını kapağına taşıdı. ‘Boğaziçi’nin fethi’ başlığıyla karikatür yayımladı.

Fotoğraf: Twitter

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle, üniversiteye, 2015 seçimleri için İstanbul’da AKP aday adayı olan, Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu rektör atanmıştı.

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Atama, öğrencilerin tepkisini çekmiş, ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmişti. Üniversitedeki bazı öğretim üyeleri de bir bildiriyle atama kararını kabul etmediklerini duyurmuştu. Son olarak Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) de atamayı ‘kabul etmediğini’ duyurmuştu.

Boğaziçi Üniversitesi için Mezunlar Girişimi de (BUİM) ‘tepeden inme’ bir rektör atamasıyla, üniversitenin öğretim üyeleri, öğrenciler ve çalışanların iradesinin ‘hiçe sayıldığını’ kaydetmişti.

Kapağındaki karikatürün altında, ‘meseleyi’ anlatan ve 12 Eylül darbesinden sonra ilk kez kurum dışından bir rektör atandığını anımsatan derginin editoryal kadrosu, Bulu’nun ‘ömrünün çoğunu AKP’ye verdiğini’ vurguladı.

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Üniversitenin ‘fethedildiğine dair’ başlık atan derginin kapağındaki karikatürde, atın üzerinde, arkasına AKP bayrağını almış yeni rektör Bulu görülüyor.

Yanında ‘başka AKP’liler’ de olan rektörün üniversiteye girişi sırasında, “Boğaziçi elitistlerin değil, milletindir. Allah muvaffak etsin” mesajı veriliyor.