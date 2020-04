‘Lean On Me’ ve ‘Aint No Sunshine’la özdeşleşen Bill Withers hayatını kaybetti

‘Ain’t No Sunshine’ ve ‘Lean On Me’ adlı şarkılarıyla 1970’lere damga vuran ABD’li soul şarkıcısı Bill Withers, kalp rahatsızlığı sonucunda 81 yaşında hayatını kaybetti.

Onu, ‘kendisini insanların birbiriyle bağ kurmasını sağlamaya adayan biri’ olarak niteleyen ailesi, ünlü şarkıcının pazartesi günü ABD’nin Los Angeles kentinde öldüğünü duyurdu. Açıklamada, “Çok iyi bir eş ve babayı kaybettik. Acımız büyük” dendi.

Withers’ın 1970’lere damgasını vuran ve o günlerden bu günlere popülaritesini yitirmeyen şarkıları arasında ‘Just The Two Of Us’, ‘Lovely Day’ ve ‘Use Me’ yer alıyor.

1985’ten sonra kayıt yapmamasına rağmen şarkıları dinlenmeye, R&B ve hip-hop kültürünü etkileyen Withers’ın en çok bilinen şarkılarından ‘Lean On Me’, Covid-19 salgını başladıktan sonra çok sayıda kişi tarafından sağlık çalışanlarına ithaf edildi; onlara destek vermek için sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

1938’de, altı çocuklu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Withers, dokuz yıl donanmada görev yaptıktan sonra 29 yaşında müzik dünyasına girdi. Kendi ,kendine gitar çalmayı öğrendi. 1970 yılında ilk albümü ‘Just As I Am’in kaydını tamamladı. Bu albümdeki ‘Ain’t No Sunshine’ ile ilk Grammy Ödülü’nü kazandı. 1 milyonu aşkın satan ‘Lean On Me‘nin tarihi ise 1972.

Withers, evli ve iki çocuk babasıydı.