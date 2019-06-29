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Yaramazlara biraz batar!

LBGTİ+ Onur Yürüyüşü’ne izin yok: Komite Taksim’de açıklama yapacak

LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nün İstiklal Caddesi’nde düzenlenmesi için İstanbul Valiliği’nden izin alamayan komite Bakırköy Meydanı için de izin alamamasının ardından yarın Taksim’de basın açıklaması yapacak.

27’inci kez düzenlenmesi planlanan Onur Haftası’nın bu yılki gündemi Türkiye’deki ekonomik krizdi ve tema ‘Ekonomi Ne Ayol?’ olarak duyurulmuştu.

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Kaosgl’de paylaşılan açıklama ile valilik kararını haksız bulduklarını vurgulayan İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi, 27’ncisi planlanan İstanbul Onur Yürüyüşü için yarın saat 17.00’de herkesi destek için Taksim Fransız Kültür Merkezi önüne çağırdı.

27. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi’nin basın açıklamasına çağrısının tam metni ise şöyle:

“LGBTİ+’lara ve LGBTİ+fobi karşıtlarına çağrı

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30 Haziran günü gerçekleştirmeye hedeflediğimiz 17. LGBTİ+ Onur Yürüyüşü için Bakırköy’e yaptığımız başvuru, hukuksuz bir şekilde reddedildi. Yıllardır Onur Yürüyüşü yasağını Taksim bahanesine sıkıştıran valilik, Taksim’in bahane olduğunu bir kez daha gösterdi.

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi olarak, tüm LGBTİ+’ları ve LGBTİ+fobi karşıtlarını 30 Haziran günü saat 17:00’den itibaren Taksim Fransız Kültür Merkezi önünde basın açıklamamızı okumak için toplanmaya çağırıyoruz. FKM önünde başlayacak buluşmamızı; Taksim’in tüm sokaklarında dans ederek, slogan atarak, açıklamamızı okuyarak sürdürmeye devam ediyoruz. Önce tüm Taksim’e, ardından da tüm İstanbul ve Türkiye’ye #dağılıyoruz.

Yarın herkesi bizlere destek olmaya ve onurumuzu kutlamaya davet ediyoruz. #HerYürüyüşümüzOnurYürüyüşü”

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