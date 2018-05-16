Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Laiklik elden gidiyeah parodisi’yle Twitter’ı ‘yıkan’ Çakır’a AKP desteği: Hukuki süreci başlattık

AKP’nin Üsküdar ilçe örgütü, “Seçimde kime oy veriyorsunuz” sorusuna verdiği yanıtla sosyal medyada gündem olan Süleyman Çakır’a hukuki destek verdiklerini açıkladı.

Fotoğraf: @ak_uskudar

Çakır, Üsküdar’da kendisine uzatılan TV365 mikrofonlarına verdiği röportajda, AKP’ye oy verme nedenine “Çünkü çalışıyor” diyerek açıklama getirmiş ve AKP’nin Türkiye’nin başına gelmekte ‘çok geç kaldığını’ söylemişti.

Reklam

Çakır, “Laiklik elden gidiyeah” ve “İltica geliyeah” görüşlerini ‘kendi mizahıyla’ canlandırmış ve konuşmasına tepki gösteren yurttaşları “155’i ararım, içeri aldırırım” sözleriyle tehdit etmişti.

 

AKP’nin Üsküdar ilçe örgütü, paylaştıkları tweette ‘tehdit edildiğini’ iddia ettikleri Çakır’a hukuki destek vereceklerini duyurdu.

Reklam


SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...