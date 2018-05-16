‘Laiklik elden gidiyeah parodisi’yle Twitter’ı ‘yıkan’ Çakır’a AKP desteği: Hukuki süreci başlattık

AKP’nin Üsküdar ilçe örgütü, “Seçimde kime oy veriyorsunuz” sorusuna verdiği yanıtla sosyal medyada gündem olan Süleyman Çakır’a hukuki destek verdiklerini açıkladı.
Çakır, Üsküdar’da kendisine uzatılan TV365 mikrofonlarına verdiği röportajda, AKP’ye oy verme nedenine “Çünkü çalışıyor” diyerek açıklama getirmiş ve AKP’nin Türkiye’nin başına gelmekte ‘çok geç kaldığını’ söylemişti.
Çakır, “Laiklik elden gidiyeah” ve “İltica geliyeah” görüşlerini ‘kendi mizahıyla’ canlandırmış ve konuşmasına tepki gösteren yurttaşları “155’i ararım, içeri aldırırım” sözleriyle tehdit etmişti.
AKP’nin Üsküdar ilçe örgütü, paylaştıkları tweette ‘tehdit edildiğini’ iddia ettikleri Çakır’a hukuki destek vereceklerini duyurdu.
Cumhurbaşkanımızı ve partimizi savunduğu için sosyal medyada linç edilen Süleyman Çakır'a partimiz sahip çıktı. Tehdit edilen vatandaşımızı, İlçe Başkanımız Adem Kaan Pehlivan makamında ağırladı. Teşkilatımızın avukatları gerekli hukuki süreci başlattı ve sürecin takipçisi olacak pic.twitter.com/Mf8LZneXMr
— AK Parti Üsküdar (@ak_uskudar) May 15, 2018