‘Laiklik elden gidiyeah parodisi’yle Twitter’ı ‘yıkan’ Çakır’a AKP desteği: Hukuki süreci başlattık

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, İsrail’in Ankara’ya yönelik diplomatik misilleme kapsamında Türkiye’den yaptığı tarım ürünleri ithalatını durdurmasıyla ilgili “Hiçbir anlam ifade etmiyor. Bizim gibi büyük bir ülke, İsrail gibi küçük bir ülkeye ihracat yapsa ne olur yapmasa ne olur?” dedi.