Kuzey Kore yeni ‘stratejik silah’ tanıtacağını açıkladı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin nükleer programa devam edeceğini ve kısa süre içinde yeni bir ‘stratejik silahı’ tanıtacağını açıkladı.

BBC Türkçe’nin haberine göre, devlet haber ajansı KCNA, nükleer silahlardan arınma müzakerelerinin yeniden başlaması için Washington’a yıl sonuna kadar verilen sürenin dolduğunu yazdı.

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Hafta sonu iktidardaki İşçi Partisi liderleriyle dört gün süren bir toplantı yapan Kim Jong-un, burada ABD’nin verilen sürenin sonuna kadar yaptırımları yumuşatmak için bir adım atmadığını ve müzakereleri yeniden başlatmak yerine ‘yeni bir yol deneyebileceğini’ söylemişti.

KCNA’ya göre Kim Jong-un, ABD’nin ‘gangsterlerinkine benzer taleplere ve yaptırımlara devam ederken bir yandan da Güney Kore’yle ortak tatbikatlar yapması sebebiyle Kuzey Kore’nin kendisini sınırlandırmasına gerek olmadığını” söyledi.

Kuzey Kore’nin nükleer silahlarını geliştirip caydırıcılığını artıracağını belirten Kuzey Kore lideri, yeni silah çalışmalarının kapsam ve derinliğinin ABD’nin atacağı adımlarla yakından bağlantılı olarak koordine edileceğini vurguladı.

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ABD Başkanı Donald Trump ise bu açıklamalardan birkaç saat sonra Kim Jong-un’un nükleer silahtan arınma konusunda verdiği sözleri tutacağına inandığını belirtti.

Kuzey Kore 2017’de kıtalar arası balistik füze denemelerine ara vermişti.