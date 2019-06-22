Kuzey Ege sahilleri bomboş: Seçim için İstanbul’a 300 otobüs kaldırıldı

Yarın İstanbul’da yapılacak olan büyükşehir belediye başkanlığı seçimi nedeniyle, Balıkesir’in Edremit Körfezi’ndeki sahil bölgeleri boş kaldı.

Fotoğraf: DHA

Siyasi parti liderlerinin İstanbul seçimlerinde halk iradesinin sandığa tam olarak yansıması için çağrıda bulunması sonrası bölgeden İstanbul’da yapılacak seçim için AKP ve CHP tarafından 300’e yakın otobüs kaldırıldı.

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Edremit Körfezi’nde bulunan Ayvalık, Burhaniye, Gömeç ve Edremit’in turistik bölgelerinde 140 bin yazlık bulunuyor. Bölgedeki yazlıkların sahipleriyse genel olarak İstanbul’da oturanlardan oluşuyor. Yaz tatili için Edremit Körfezi’ndeki konutlarına gelen İstanbullular bölgeden ayrıldı. Sahillerde ilçenin yerlileri ve farklı illerden gelen az sayıda kişi kaldı.

Akçay plajında kafe işleten Metin Palay, ‘Akçay bugün bomboş. Yarın daha da boş olacak. Çünkü bugünden itibaren herkes gitmeye başladı. Bir de seçimden sonra gelecek vatandaşlar vardı. İstanbul’da oy kullanacaklar dün akşamdan beri gitmeye başladılar. Ama pazar gününe hiçbir şey yok. Biz de pazar günü açmamayı düşünüyoruz’ dedi.

