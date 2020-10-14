Kürtçe oyuna soruşturmalar: Gerekçe PKK propagandası

İstanbul valiliği, dün İBB Şehir Tiyatrosu’nda sahnelenmesine birkaç saat kala yasaklanan ‘Bêrû’ (Yüzsüz) adlı Kürtçe tiyatro oyununun ‘PKK propagandası yapması nedeniyle’ yasaklandığını, soruşturmalar başlatıldığını açıkladı.

Fotoğraf: Mimesis Dergi

Valilik, ‘Teatra Jiyana Nû’ özel tiyatro ekibince oynanacak oyunun, Gaziosmanpaşa kaymakamlığınca Kürtçe olduğu için yasaklanmadığını belirtti.

Reklam

Türkçe, Kürtçe veya hangi dilde olursa olsun, terör propagandası yapmanın kanunlarda yasak olduğu ve bu tür girişimlere kesinlikle müsaade edilemeyeceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda; Teatra Jiyana Nû (Yeni Yaşam Tiyatrosu) isimli tiyatro grubunun -sözde- devlet ve terör ilişkilerini irdeleyen ‘Beru; Klakson Borizan Birt’ isimli tiyatronun var olan oyununun tüm kurgusu PKK terör örgütünün ülkemize karşı yürüttüğü terör propagandasına dönüştürülmek suretiyle oluşturulduğu yönünde güvenlik güçlerimizin tespiti söz konusudur. Bir tiyatro oyununun PKK terör örgütünün propagandasına dönüştürülmesi asla kabul edilemez. Konuyla ilgili olarak soruşturmalar başlatılmıştır.”