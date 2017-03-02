Kuran kursundaki cinsel istismara Diyanet yorumu: Çocuklar arası gayri ahlaki ilişkiler

Konya’da bir Kuran kursunda çocukların maruz kaldığı cinsel istismara yönelik Diyanet’in hazırladığı inceleme raporunda istismar ‘çocuklar arası gayri ahlaki ilişkiler’ diye nitelendi.

Cumhuriyet’ten Ozan Çepni’nin haberine göre Konya Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan iddianamede, 2014 yılından itibaren devlete bağlı Medine Kuran Kursu’na giden çocukların, yatılı olarak hafızlık eğitimi almaya başladıkları belirtildi.

Hafta sonlarında ailelerin yanına giden çocukların, 2015 yılının ağustos ayına kadar kaldıkları kursun farklı alanlarında ve çeşitli şekillerde istismara uğradığı kaydedildi.

İstismara uğrayan çocukların yaşananları kurs görevlilerine ve müftülüğe bildirmelerine karşın herhangi bir önlem alınmadığı, Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) yapılan şikayetlerin ardından ancak bir yıl sonra soruşturmanın başlatılabildiği ortaya çıktı.

Konu hakkında inceleme başlatan Diyanet müfettişleri ise hazırladıkları raporu savcılığa bildirirken cinsel istismar için ‘çocuklar arası gayri ahlaki ilişkiler’ ifadesini kullandı.

‘Kötülük yaptılar’

Mahkemeye sunulan iddianamede mağdur çocukların ifadeleri de yer aldı. İddianameye göre, 13-14 yaşındaki çocuklar Kuran kursunun sınıflarında, hoca odalarında, yemekhanede, yatakhanede ve mescitte kendilerinden yaşça büyük beş diğer öğrenci tarafından sabah saatlerinden gece uyuyana kadar farklı şekillerde istismara uğradıklarını anlattı.

Çocuklar ifadelerinde, yatılı kursta kaldıkları süre boyunca tacize uğradıklarını, kıyafetlerinin çıkarılmaya çalışıldığını, gece uydukları yataklarına istismarcıların girdiğini, kendilerine dokunulduğunu, kıyafetlerinin çıkarıldığını, kendilerine sarkıntılıkta bulunulduğunu, zorla öpüldüklerini, istismarcıların kendilerine cinsel organlarını gösterdiğini, bağırmamaları için ağızlarının kapatıldığını ve istismara ilişkin diğer ayrıntıları anlattı. Bir çocuk ise ifadesinde maruz kaldığı istismarı “Kötülük yaptılar” diye ifade etti.