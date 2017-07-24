Kuran kurslarına Hazine arazisi 49 yıl bedava

Bundan böyle Hazine arazileri Kuran kursları ve dini yurtlara 49 yıllığına bedelsiz verilebilecek.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre hükümetin daha önce torba yasayla Meclis’ten geçirdiği Kuran kursları ve dini yurtlara Hazine arazisi tahsis edilmesine yönelik yasa Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

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Buna göre belediye ve il özel idareleri de dahil olmak üzere kamuya ait arsa ve araziler Kuran kursları ve dini yurtlara 49 yıllığına bedelsiz verilebilecek. Diyanet’e bağlı kursların yurt ve pansiyonları da arazi tahsisinden yararlanacak.

Uygulamadan vergi muafiyeti sağlanan tüm vakıflar başvuruda bulunabilecek. Araziler Gençlik ve Spor, Maliye ve Milli Eğitim bakanlıklarının onay verdiği vakıflara verilecek.

Yüzde 20’si ticari amaçlı kullanılabilir

Ancak bu vakıflara yüzde 10 bedelsiz, yüzde 10 da yarı ücret indirimli kontenjan ayırmak zorunda olacak.

Kuran kursu ya da dini yurt açan vakıflar, arazinin yüzde 20’sini ticari amaçlı tesise dönüştürebilecek ya da üçüncü kişilere işletmesini verip kira geliri elde edebilecek. Ancak Hazine bundan pay alamayacak.