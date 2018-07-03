Kulis: Kabineyi soran yatırımcılara Ankara, ‘Önemi yok, saray var’ mesajı vermiş

Ekonomi bürokrasisinin, yerli ve yabancı yatırımcılarla yaptığı bir dizi toplantıda yeni hükümet sistemiyle ilgili bilgi verirken bakanların artık önemi kalmadığı ve cumhurbaşkanlığının kararının uygulanacağı mesajı verdiği öğrenildi. Yatırımcılara sermaye kontrolü gibi piyasa dışı önlemlerin alınmayacağı güvencesi de verilmiş.

Cumhurbaşkanlığı, Merkez Bankası, bazı bakan ve ekonomi yetkilileri yerli ve yabancı yatırımcılarla bir dizi toplantılar yaparak uygulamaya girecek cumhurbaşkanlığı sisteminde ekonomi politikalarına ilişkin bilgi verdi.

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Reuters’a konuşan üst düzey bir ekonomi yetkilisi, “Yatırımcılardan en çok seçim sonrası nasıl bir süreç oluşacağı, ekonomi yönetiminin nasıl şekilleneceği, uygulanacak politikalar ve TBMM’deki yeni sürece ilişkin sorular geliyor” dedi. Yatırımcıların yeni sisteme dair en çok merak ettikleri konular arasında TBMM’de AKP-MHP uyumu, Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak bakanlıkların yapılarının nasıl oluşturulacağı, ekonomi yönetiminde hangi isimlerin yer alacağı geliyor.

Görüşmelere katılan bir başka ekonomi yetkilisi ise “Yatırımcılara verilen mesajlarda siyasetin gündemde geri planda kalacağı beş yıllık bir süreye vurgu yapıldı. Önümüzdeki beş yıl süresince ekonomi politikalarına öncelik verileceği yapılacak reformlar konusunda bilgilendirmeler yapıldı” dedi.

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Reuters’ın edindiği bilgiye göre yetkililer toplantılarda TCMB’nin para politikası araçlarını doğrudan kendisinin belirlediği bir politikaya, kapsayıcı büyüme patikasına, istihdama öncelik verecek politikalara, dezenflasyon sürecine, ithalata olan bağımlılık azaltılarak gerçekleştirilecek cari açı yapısal dönüşümüne, fiyat istikrarının önemine, maliye ve para politikalarının uyumuna tek haneli enflasyona ilişkin hedefler anlatıldı.

Yatırımcılara yapılan bilgilendirmede hükümetin göreve başlaması itibarıyla 2018 sonuna kadar ve beş yıllık olmak üzere, biri kısa diğeri orta/uzun vadeli hedefleri gösterecek iki program belirleneceği söylendi. Ayrıca bu süreçte makro çerçevenin yanı sıra yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik adımların da atılacağı belirtildi.

‘Sermaye kontrolü yok’ güvencesi

Öte yandan yetkililer sermaye kontrolü gibi piyasa dışı uygulamaların ‘hiç bir zaman uygulanmayacağına’ yönelik kararlı mesajların da yatırımcılara iletildiği belirtildi. Toplantılara hatırlatan bir yetkili, “Piyasa dışı uygulamalara ilişkin söylentilerin kasten manipülasyon amaçlı üretildiği, bunlara inanılmaması gerektiği, bunların yayılmaması gerektiği, piyasa dışı herhangi bir uygulamanın görülemeyeceği mesajını yatırımcılara çok net ifade ettik” dedi.

Aynı yetkili, “Dalgalı döviz kuru ve kambiyo rejimlerinde değişiklik öngörülmediği ve bu konuların gündeme herhangi bir şartta dahi gelmeyeceği kararlılıkla ifade edildi. Enflasyon hedeflemesinin devam edeceği TCMB’nin bağımsızlığının asla bir soru işareti olamayacağı mesajı da verildi” dedi.

Yetkili, “En çok soru yeni kabine yapısına ilişkin geldi. Yeni sistemde Cumhurbaşkanlığı kararlarını uygulayacak bir yapı olacağı nedeniyle isimlerin tek başına öneminin azalacağı vurgulandı. Ancak bugüne kadar göreve gelenlerin yetkinliklerine dikkat çekildi” dedi.

‘Merkez’den parasal sıkılaştırma mesajı

Yatırımcılar siyasilerin yanı sıra Merkez Bankası yetkilileriyle de görüşmeler yaptılar, enflasyon görünümü ve para politikası adımları hakkında bilgi aldılar. Görüşmelere katılan yatırımcılara Merkez Bankası yetkilileri ‘fiyat istikrarı amacı doğrultusunda elindeki araçları kullanmaya devam edeceği, para politikasındaki sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceği ve ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabileceği’ yönünde mesajlar verdi.