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Yaramazlara biraz batar!

Kübra Par: Terk eden sevgilinin arkasından konuşur gibi ‘O kaybetti’ demek…

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Volkswagen’in Manisa’ya yatırımdan vazgeçme kararına ilişkin ilk kez konuşmuş, “Bu işte biz değil, Volkswagen kaybeder. Siyasi bir karar” demiş.

(…)Fakat diğer yandan haksız olduğu bir taraf da var ki o da bu işin tek kaybedeninin Volkswagen olacağını iddia etmesi…

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İşsizlik alıp başını yürümüşken 4 bin kişiye ekmek kapısı olacak, 950 milyon TL’lik nitelikli bir yatırım elden gittiyse elbette buna üzülmeliyiz.

Terk eden sevgilinin arkasından konuşur gibi “O kaybetti” demek yerine, “Bizim kadar onlar da kaybetti” vesaire deseydi daha gerçekçi olurdu en azından…

Kübra Par’ın yazısı

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