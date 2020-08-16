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Yaramazlara biraz batar!

Köpeğe tecavüz eden 71 yaşındaki adam para cezası sonrası serbest

Antalya’da köpeğe tecavüz ettiği suçlamasıyla gözaltına alınan 71 yaşındaki erkek, para cezası uygulanmasının ardından serbest bırakıldı.

Kepez ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Halil Y.’nin bir süredir dişi köpeği evine götürmesinden şüphelenen çocuklar, yaşlı adamı takip etti. Çocuklar, evin yıkık duvarlarından tırmanarak adamı köpeğe tecavüz ederken videoya kaydetti.

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Çocukların ihbarı üzerine olay yerine giden polis, adamı gözaltına alarak Varsak Şehit Uğur Gökcan Polis Merkezi’ne götürdü.

Halil Y., bugün savcılığa sevk edildi. Savcılıkta ifade veren adam, para cezası uygulanmasının ardından serbest bırakıldı. Öte yandan köpek hayvanseverler tarafından barınağa götürülerek korumaya alındı.

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