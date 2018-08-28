Konutta yeni kampanya: Yüzde 10 indirim, düşük faiz, yüzde 10 da peşinat

Konutta başlatılan yeni kampanyayla, evler yüzde 10 indirimle satılacak, ödeme ve faizde bazı kolaylıklar getirilecek.

‘Türkiye için Kazanç Vakti!’ sloganlı kampanyayı duyuran Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, konutlarda en az yüzde 10 peşinat olacağını, yüzde 10 indirim yapılacağını söyledi.

Reklam

Kurum, 120 ay için yüzde 0,98’lik faiz oranıyla kredi verileceğini belirterek “Dairemin borcunu kapatmak istiyorum” diyenlere de satış ofislerinde kolaylık sağlanacağını kaydetti.

Bakan, döviz artışıyla ilgili şunları söyledi: “Altını ve dövizi bugünkü kurdan neyse bu kur bir kenara koyulacak ve süreç içerisinde diyelim ki dövize ve altına artış geldi, bu artış kadar daire fiyatından bedel düşülecek. Dolayısıyla hiç kimsenin şu saatte dövizini, altınını kenarda tutmasını gerektiren bir durum söz konusu değil.”

Reklam

Fiyat artışı olmayacak

Kurum, TOKİ’ye borcunu ödeyenlere yüzde 24’lük indirim kampanyası yaptıklarını belirterek “Bu da devletimizin bir fedakarlığı diye düşünüyorum” dedi.

Bakan, daire fiyatlarına dair bir sınırlandırma olmadığını belirterek bugünkü fiyatlar neyse, kampanya süresince de fiyat artırımı olmayacağını, bunu takip edeceklerini dile getirdi.

Kurum’un verdiği bilgiye göre kampanya 29 Ağustos’tan 31 Ekim’e kadar sürecek. Kampanya konut stoğunun yüzde 25’ini, yani 100 binini içeriyor.

Sektöre övgü

Kurum, sektörü de şu sözlerle övdü: “Sektörümüz daha önce olduğu gibi bugün de farklı bir kampanya ile bir fedakarlık örneği gösteriyor. Vatandaşların da gayrimenkulun gerçekten ülkemizde her zaman değerlendiğini ki bu fedakarlıkla kazanmama ihtimallerinin olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla artık hem ekonomiye bir değer anlamında hem sektöre hem de alıcıların kazanması anlamında çok önemli bir kampanya. Bu durum bazılarını rahatsız ediyor. Bizim Gezi olaylarıyla başlayan 17-25 Aralık süreciyle devam eden şu anda da ekonomik kuşatmayla karşı karşıya kaldığımız ülkemizde, bu milli duruş bu milli birlik, milli seferberlik birilerini rahatsız ediyor. Rahatsız etmeye de devam edecek. Bizim bugün sektörümüzün kazanma günü değil bugün fedakarlık günü. Bu milli seferberliktir. Seferberlik birilerini rahatsız ediyor ve etmeye devam edecek. Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi; ‘100 Günlük Eylem Planı’nı hazırladık. Aynı azimle projelerimize devam ediyoruz. Kuşatmalar olacaktır. Ancak duruşumuzdan taviz vermedikçe bir sorun yok. Gayrimenkul sektörü her safhada üstüne düşeni yapıyor.”