Kolonyada ihtiyacı karşılamak için benzine etanol karıştırma zorunluluğu askıya alındı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, benzine yüzde 3 oranında etanol karıştırma zorunluluğunun üç aylığına askıya alındığını açıkladı. Bu sayede yüksek talep gören kolonya ve dezenfektan üretiminde etil alkol ihtiyacı karşılanacak.

Fotoğraf: DHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen ve corona virüsüne karşı alınacak tedbirlerin tartışıldığı toplantının ardından, artan dezenfektan ve kolonya ihtiyacının yerli üretim ile karşılaması için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’ndan (EPDK) talepte bulundu.

Reklam

Talebi değerlendiren EPDK, benzin türlerine etanol harmanlanmasına ilişkin yükümlülükleri 13 Haziran’a kadar askıya alındığını açıkladı.

Fiyat spekülasyonunun önüne geçeceğiz

Kararı değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Böylece rafinerilerin biyoetanol talebi azalacak. Son günlerde yoğun talep gören el dezenfektanları ve kolonyaların üretiminde kullanılan ve çoğunlukla ithal edilen etil alkolün yerli üretimi artacak. Biyoetanol üreten fabrikalar artık etil alkol üretecek” dedi.

EPDK’nın yaklaşımının piyasanın işleyişini düzeleceğini ekleyen bakan Varank, “Yapılan düzenlemeyle birlikte hem virüsten etkin şekilde korunmak için kullanılan dezenfektanların üretimi artacak hem de fiyat spekülasyonunun önüne geçilecek” ifadesini kullandı.

Reklam

Etanol nedir?

Alkol, etil alkol ve alkol olarak da adlandırılan etanol (EtOH), mayalar tarafından şekerlerin fermantasyonu ile üretilen, alkollü içeceklerde bulunan alkolün temel türü.