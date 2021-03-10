Koca: 76 ilde 41 bin 488 Britanya mutantı tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bugüne kadar 76 ilde 41 bin 488 İngiltere, dokuz ilde 61 Güney Afrika, bir ilde iki California-New York ve bir adet de Brezilya mutantı tespit edildi” dedi.

Fotoğraf: AA

Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası Twitter üzerinden yazılı açıklama yaptı.

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Koca’nın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

*Son hafta verileri, ülke genelinde tedbirli yaşam konusunda daha hassas davranmamız gerektiğine işaret ediyor.

*Mutant virüsler yayılım hızını artırmıştır. Her ne kadar bu artış hastanelere yatışları paralel şekilde etkilemese de çok vaka çok hasta potansiyelini barındırıyor.

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*10 milyonun üzerinde aşılama gerçekleştirmiş durumdayız. Aşı tedarikine paralel olarak bu performansımız bazı dönemler yavaşlasa da artarak devam edecektir.

*Bilelim ki maviye yolculuğumuz virüsten korunarak yaşamayı öğrenmekten geçiyor.

*Bu hızlı bulaşan varyantlara karşı halen tedbirden ve aşıdan başka silahımız yok.

*Aşı için küresel tedarik güçlüğü, tedbir için de bir yılın verdiği yorgunluk var. Hep birlikte el ele bunun üstesinden geleceğimize inanıyorum.