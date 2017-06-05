Kısa sürdü: Rektörün ‘Bunu yapmalıyım’ diyerek enstitüye atadığı eşi istifa etti

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ’ın enstitüye atadığı eşi tepkiler üzerine istifa etti.

Prof. Dr. Hüseyin Bağ, lisans öğrencisi eşi Derya Bağ’ı, üniversite bünyesinde yeni kurulan İslami İlimler Enstitüsü’ne sekreter olarak atamıştı.

Profesör Bağ, kendisini şu sözlerle savunmuştu: “Bizim için bu kadar önemli olan bir kuruma yetkin birisini aradığım için bu atamayı yaptım. Tepkiler geleceğini biliyordum ama bunları göğüsleyerek ‘Bu atamayı yapmalıyım’ dedim ve atamayı gerçekleştirdim.”

Rektöre tepki gösteren Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “Bir hak eden, bir liyakatlı olan o mu vardır?” demişti.

Bağ, eleştirilere “Eşiyle birlikte ilk görev yapacak rektör ben değilim. Dünyanın sonunun geldiği yaygarasını çıkarmak niye?” diyerek karşı çıkmıştı.

Derya Bağ, kamuoyundaki tepkiler üzerine görevinden istifa etti.