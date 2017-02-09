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Yaramazlara biraz batar!

Kış lastiği de ‘KHK’lık’ oldu

 

Bugün yayınlanan 687 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de (KHK) kış lastiği kullanımı zorunluluğuna da yer verildi.

Fotoğraf: DHA

Buna göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği kullanmaları illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli bir dönemi için zorunlu tutulacak.

Söz konusu KHK’da ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığının zorunlu kıldığı kış lastiği uygulaması yetkisinin valiliklere devredilebileceği belirtildi. Araç denetimi için bakanlık personelinin yanısıra emniyet-jandarma ekipleri,  gümrük ve ticaret bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri yetkilendirildi.

Uygulamaya uymayan araçlara 625 lira tutarında idari para cezası verileceği belirtilen KHK’da, bakanlar kurulunun bu tutarı azaltmaya ve iki kata kadar artırmaya yetkili olacağı kaydedildi.

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