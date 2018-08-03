Kırklareli’ne termik santral projesinde halk ÇED toplantısını yaptırmadı

DOĞU EROĞLU

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Verimli tarım arazileri ve hayvancılık ve süt ürünleri üretiminin yaygın olduğu Kırklareli Ovası yakınlarında kurulmak istenen kömüre dayalı Eren-1 Entegre Termik Santralı projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci kapsamındaki ‘halkın katılımı toplantısı’, termik santral projesinin etkileyeceği köylerde ve İnece ilçesinde yaşayanların tepkisi üzerine yapılamadı.

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İnece ilçesinde belirlenen toplantı salonuna gelen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ve projenin yüklenicisi Deba Madencilik temsilcileri, binin üzerinde yurttaşın gösterdiği tepki sonrasında toplantı salonuna giremeden jandarma tarafından uzaklaştırıldı. Bakanlık yetkilileri “Halk proje hakkında bilgi almak istemedi” ifadelerini içeren tutanak hazırlayıp ÇED sürecini devam ettirmek için girişimde bulunurken, İnece belediye başkanı ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, “Toplantı yapılamamıştır” tutanağı hazırladı.

Bakanlık heyeti otoparktan çıkamadı

Saat 09.30’da yapılması planlanan toplantı için, İnece ve projeden etkilenecek alanlarda kurulu köylerden gelen yaklaşık bin yurttaş, toplantının gerçekleştirileceği İnece Belediyesi Çok Amaçlı Kültür Merkezi’nin bahçesini 08.00’den itibaren doldurdu. Trakya Platformu, Kuzey Ormanları Savunması, TEMA, Greenpeace ve Lüleburgaz Kadın Platformu gibi kuruluşlar da toplantı için İnece’ye gitti.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinin 08.40’ta toplantının yapılacağı salonun otoparkına gelmesiyle termik karşıtları tepkilerini yoğunlaştırdı. Araçlarından inen heyet üyelerinin karşılaştığı yoğun tepki dakikalar içinde artınca, heyet toplantının yapılamayacağına ikna oldu.

‘Prosedür’ tartışması: ‘Yapılmadı’ mı ‘halk bilgilendirilmek istemedi’ mi?

İnece Belediye Başkanı Şahabettin Vardar ve termik karşıtı yurttaşlarla kısa bir görüşme gerçekleştiren bakanlık yetkilileri önce toplantı hakkında “Halk proje hakkında bilgi almak istemedi” ifadesini içeren bir tutanak hazırlamak istedi. ÇED sürecindeki aşamalardan ‘halkın katılımı toplantısı’ fiili olarak gerçekleştirilememiş olsa da süreçteki bu aşamanın yerine getirilmiş olacağı anlamanı gelecek bu ifade termik karşıtları tarafından tepkiyle karşılandı. Görüşmelerin ardından bakanlık yetkilileri toplantının yapılamadığını kabul edip toplantı salonundan onlarca jandarmanın korumasında ayrıldı.

Bölge halkı kendi tutanağını hazırladı

Bununla da yetinmeyen bölge halkı kendi tutanağını hazırlayarak toplantının başlatılamadığını ve gerçekleştirilemediğinin tespitini yaptı. Tutanağı Kırklareli’ndeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, İnece Belediye Başkanı Şahabettin Vardar, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu gibi isimler imzaladı. Toplantının yapılamadığına ilişkin tutanak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na da iletilecek.