Kiraladığı villada kenevir yetiştiren oyuncu Selim Erdoğan’a 11 yıl sekiz ay hapis cezası

Muğla’da ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan tutuklu bulunan oyuncu Selim Erdoğan, 11 yıl sekiz ay hapis cezası aldı. Kararın kesinleşmesi ile birlikte Erdoğan altı yıl yedi ay 20 gün tutuklu kalacak.

Kiraladığı villasına yapılan baskında paketlenmiş halde 840 gram kenevir, hassas terazi, dijital termometre, metal esrar öğütme aparatı ve nem alıcı cihaz ele geçirilen Erdoğan, 26 Nisan 2017’den bu yana Muğla E Tipi Cezaevi’nde tutuklu.

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Hürriyet’ten Dinçer Gökçe’nin haberine göre, uyuşturucu kullandığını kabul eden Erdoğan, ticaretini yapmadığını söyledi.

‘Kendi gelirim bana fazlasıyla yeter’

Elde ettiği gelirin iyi seviyede olduğunu söyleyen Erdoğan, hassas terazi için ise “Bekâr yaşıyorum. Söz konusu hassas teraziyi de evde yemek yaparken kullanıyorum. Hangi malzemeden kaç gram kullanacağımı bu terazide tartıyorum” dedi.

Erdoğan mahkemedeki ifadesine şöyle devam etti: “Uyuşturucu maddelerin tohumlarını kullanarak hint kenevirlerini yetiştirdim. Ben, uyuşturucu satarak gelir sağlamaya ihtiyacı olan biri değilim. Kendi gelirim bana fazlasıyla yeter. Yakın bir arkadaşımın ölümü sebebiyle bu yollara saptım, özür dilerim.”

Erdoğan’ın verdiği ifade için “Kendisini kurtarmaya yönelik” diyen mahkeme, ele geçirilen kenevirin gramı ve malzemelerin niteliğini, ‘uyuşturucu maddenin üretimi ve ticareti’ çerçevesinde değerlendirdi.

Kesinleşirse altı yıl yedi ay 20 gün cezaevinde kalacak

Mahkeme, Erdoğan’a, hint keneviri ekme suçundan üç yıl dört ay, uyuşturucu madde ticareti suçundan ise sekiz yıl dört ay hapis cezası verdi.

Erdoğan’a verilen üç yıl dört aylık ceza için istinaf yolu, sekiz yıl dört aylık ceza için ise temyiz yolu açık.

Kararda verilen hapis cezasının kesinleşmesi halinde Erdoğan fiilen altı yıl yedi ay 20 gün cezaevinde kalacak. Erdoğan cezaevinden çıktıktan sonra da 12 ay denetimli serbestlik koşullarına uymak zorunda kalacak.