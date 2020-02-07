Kılıçdaroğlu’ndan CNN Türk açıklaması: A Haber tarzı yayını kabul etmiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin CNN Türk’ü boykot etme kararı ile ilgili “CHP’lilere nasıl tuzak kurabiliriz diye özel bir yayın politikası izlendiğine tanık olduk” dedi.

Fotoğraf: Reuters

CHP dün (6 Şubat) CNN Türk’ü boykot kararı aldığını açıklamış, partinin genel başkan yardımcısı Tuncay Özkan “Hiçbir partilimiz CNN Türk kanalına çıkmayacak, tuzaklarını boşa çıkartacaktır. Bu kanalın zararlarından korunmak için yurttaşlarımıza bu kanalı izlememelerini tavsiye ediyoruz” demişti.

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Kafa Radyo’daki ‘Kripto Odası’ programına katılan Kılıçdaroğlu, kararın bu kanalda sürekli ve kasıtlı olarak parti aleyhine yayın yapılması nedeniyle alındığını söyledi.

CHP lideri “Çıkmama kararı aldık. Biz CNN Türk’ü ele geçirelim. Yandaşlar satın alsın, bizim istediğimiz gibi yayın yapsın demiyoruz. Bazı gazetelere reklam verilmiyor, bu ilk kez bu dönemde yaşandı” ifadelerini kullandı.

Eleştirilere açık olduklarını belirten Kılıçdaroğlu, “Bu bizimle ilgili eleştirel haber yapılmasına tahammülsüzlük değil ama CNN Türk’ün tarafsız yayın yapıyormuş gibi yaparak A Haber tarzı yayın yapmasını kabul etmiyoruz. Niye böyle yayın yapıyorsunuz demiyoruz ama biz çıkmıyoruz” dedi.

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Kılıçdaroğlu, “İktidar da Halk TV’yi izlemeyin derse ne olacak” sorusuna ise, “Halk TV de bizim değil. Orada da CHP eleştiriliyor. Ancak objektif yayın yapmaya çalışan gazetelerin Basın İlan Kurumu eliyle ilanlarının kesilmesi bu iktidar döneminde oldu” diye cevap verdi.