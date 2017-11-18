Kılıçdaroğlu da topa girdi: NATO özürle geçiştiremez

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, NATO tatbikatındaki skandalın ‘özürle geçiştirilemeyeceğini’ söyledi.

NATO’nun Norveç’te 8-17 Kasım tarihlerinde düzenlediği tatbikatta ‘düşman kuvvetleri’ liderlerinin arasına Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının da koyulduğu ortaya çıkmıştı. Ayrıca NATO askerlerinin haberleştiği sistemde de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın adına sahte hesap açılmış, buradan NATO karşıtı paylaşımlar yapılmıştı.

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Türkiye askerlerini tatbikattan çekerken, NATO ve Norveç’ten özür gelmişti. Ayrıca NATO’nun iki personeli de ihraç edilmişti.

Skandalı değerlendiren Kılıçdaroğlu, “Türkiye’ye yönelik eleştiriler olabilir, buna itirazımız yok ama hiç kimse Türkiye’nin yöneticilerine ve tarihine hakaret edemez. Bunu şiddetle kınıyoruz” dedi.

CHP lideri şöyle devam etti: “Biz siyasetçiyiz. İçeride oturur tartışırız, a partisinin, b partisinin genel başkanıyla düşüncelerimizi söyleriz ve tartışırız. Sonuçta biz bir aileyiz, 80 milyonluk bir aileyiz ama hiçbir zaman kendi ülkemizin tarihine ve bugününe hakaret edilmesini kabul edemeyiz.”

Kılıçdaroğlu NATO’dan beklentisini de şöyle anlattı: “Şimdi bu yetkililerden Türkiye’ye yapılan bu hakaret nedeniyle yöneticileri tatmin edecek açıklama bekliyoruz. Bu sıradan bir ‘Özür dileriz’ olayıyla geçiştirilecek bir konu değildir.”