Kılıçdaroğlu: 15 Temmuz şehit yakınları için toplanan 309 milyon lira nerede?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan kampanya çerçevesinde ‘şehit yakınları ve gaziler için toplanan 309 milyon lira’nın akıbetinin bilinmediğini söyledi. Kılıçdaroğlu, bu paraları toplamak için kurulan derneğe ait telefon numarası ve tebligat adresisinin de bulunmadığını belirtti.

Fotoğraf: DHA

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri, “Benim şehit yakınları ve gazilere verdiğim sözdür; kuruşu kuruşuna bu parayı takip edeceğiz” dedi.

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Kılıçdaroğlu, söz konusu Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği’nin kuruluşunun Resmi Gazete’de yayınlandığını ve o dönemki döviz kuruyla yaklaşık 100 milyon dolar toplandığını hatırlattı.

Dernekle ilgili verilen adreslerin geçerli olmadığını, telefonlarınsa ulaşılamadığını dile getiren CHP lideri, “Malı götürdüler herhalde oradan” dedi.

‘Öyle bir dernek yok‘

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

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“Şimdi vakfın ikametgâhına bakıyoruz sadece Ankara deniyor. Arkadaşlarımız sormuş, verilen adrese gittiler, öyle bir dernek yok. Verilen adreste böyle bir vakıf yok. Fotoğraflarını çektik. Vakfın mal varlığı 10 milyon lira gözüküyor. 309 milyon lira toplanmıştı ne oldu bu paraya?

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 19 Temmuz 2019’da yayımlanan kararı bu. Malı götürdüler herhalde oradan. Sormuştum yine soruyorum, bu vakfın adresi niye yok? Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde telefon numarası yok.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün kendi internet sitesinde vakıfların adresleri, telefonları var ama bu vakfın telefon numarası, tebligat adresi yok. Adres telefonla soruldu, ilgili arkadaşlar adres verdiler, gittik, orada böyle bir vakıf yok.

Vakıf yönetim kurulu yok. Neden yok? 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 20 Temmuz’da bir sivil darbe olduğunu söylemiştik. Bu sivil darbe dönemi şeffaf olmayan, vatandaştan toplanan paranın hesabının verilmediği dönemdir.”

CHP araştırma önergesi vermişti

CHP, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan kampanya çerçevesinde şehit yakınları ve gaziler için toplanan bağışların akıbetine ilişkin temmuz ayında TBMM başkanlığına bir araştırma önergesi sunmuştu.

Önergede dönemin aile bakanının Anadolu Ajansı’na 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası’nda 20 Ocak 2017 itibariyle 309 milyon para toplandığını ifade ettiği hatırlatılarak, bir araştırma komisyonunun kurulması talep edilmişti.