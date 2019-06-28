Kıbrıs’taki Maraş protestosunda Türklere linç girişimi

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşa’daki başkanlık sarayı önünde 1974’den beri kapalı olan Maraş kenti ve çevresinin açılması için yapılan protesto gösterisine destek veren Kıbrıslı Türkler, linç edilmek istendi. Türkleri linçten eyleme katılan kadınlar ve gençler korudu.

‘Irkçı’ ELAM partisi üyesi bir grup, protestoya destek veren Kıbrıslı Türkleri linç etmek istedi. Fotoğraf: DHA

Kapalı Maraş’ın açılması için Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanlık Sarayı önünde yapılan mitinge, on kişilik Kıbrıslı Türk grubu da destek verdi. Protestoda konuşan Mağusa’nın (Güney Kıbrıs’taki) belediye başkanı Alexis Galanos, kürsüden Maraş’ın açılması yönünde açıklama yaptığı sırada, “Aramızda Kıbrıslı Türkler de var. Onlara teşekkür ederim” dediğinde ellerinde Yunanistan bayrağı olan yirmi kişilik bir grup, “Türkleri bize verin” diye bağırmaya başladı. Söz konusu grup, Kıbrıslı Türklerin bulunduğu yere doğru yöneldi. Bu sırada eyleme katılan Kıbrıslı Rum kadınlar ve gençler de, ‘Katil EOKA B’ sloganları atarak bu gruba karşı çıktı, Kıbrıslı Türkleri korumaya aldı.

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Kıbrıslı Türkleri linç etmeye çalışan ve ırkçı ELAM partisi mensubu oldukları belirtilen grup ise ‘Kıbrıs Rumdur, Kıbrıs halkına aittir’ sloganları atarken, polis, olaya müdahale etmedi.

Eyleme katılan Kıbrıs Türk Orta Öğretim Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil, olayı şöyle anlattı: “Rum derin devleti ELAM üyelerini kullanarak olayların çıkmasını istedi. Bizler on kişilik grupla eyleme destek vermek için gittik. O sırada Galanos bizlere teşekkür etti. Bu sırada yaklaşık yirmi kişilik liseli, ortaokullu gençler sloganlar atmaya başladı. Bizlerin tarafına yürümeye çalıştı. O sırada Rum kadınlar ve gençler de ELAM’lılara tepki gösterdi.”

Eylemde bulunan Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir ise şöyle dedi: “Eylem başladığında ‘aramızda Kıbrıslı Türk kardeşlerimiz de var’ anonsundan sonra olaylar çıktı. ELAM’lıların başında duran yaşlı adam, ‘Türkleri bize verin’ diye işaret yaptı. Sonra kadınlar ve gençler buna sert tepki gösterdi. Hatta, ‘Gidin Yunanistan’da yaşayın’, ‘Katil EOKA B’ sloganları atıldı. Daha sonra ana muhalefet AKEL üyeleriyle birlikte araçlarımıza binerek Kuzeye geldik.”