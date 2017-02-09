KHK’yla ihraç edilen Prof. Yüksel Taşkın: Özgüvensiz korkaklara teslim olmayacağız

KHK’yla ihraç edilen Prof. Dr. Yüksel Taşkın, “Bizleri tasfiye etmeye kalkışan özgüvensiz korkaklara teslim olmayacağız. En değerli silahımız haysiyetimizdir” dedi.

Önceki gün yayınlanan 686 Sayılı KHK’yla 115’i Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’nden Türkiye’nin en köklü üniversitelerinde görev yapan tam 330 akademisyen meslekten ihraç edilmişti.

Yüksel Taşkın da Marmara Üniversitesi’nden ihraç edilen 22 ‘barış akademisyeni’ arasında yer alıyor.

Taşkın Marmara Üniversitesi Siyaset Tarihi Anabilim Dalı başkanıydı.

‘Gücünüzün farkında mısınız?”

Taşkın ihracı sonrasında öğrencilerine hitaben sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şöyle dedi: “Bazen odama gelirdi öğrenciler. Umuda ihtiyaçları olduğunda bana gelip iyimserlik aşılamamı beklerlerdi. Bu iyimserlik rolü bana zamanla yapışıp kaldı. Galiba bu rolü sevdim. Belki kendime de umut aşılıyordum, çaktırmadan? İşte sizler benim umudum oldunuz iki gündür. Sizlerin sayesinde çok çabuk toparlandım. 1999’dan beri derslerine girdiğim yüzlerce öğrencimden aldığım mesajları hayatımın sonuna kadar unutmam mümkün değil. İşte bu sizin gücünüz. Gücünüzün farkında mısınız?”

İhraç edildiği günden beri sürekli derslerini ve öğrencilerini düşündüğünü yazan Yüksel, “insanın sevdiği işi yapıp bir de hayatını bundan kazanması kadar güzel ne olabilir? Ömür boyu öğrenciliğe mahkûm olmaktır hocalık ve ben bu mahkûmiyeti çok sevdim. İşte benim elimden almaya çalıştıkları şey budur” diye yazdı.

İhraçlara karşı mücadele edeceğine dair öğrencilerine söz veren Taşkın sözlerini şöyle tamamladı: “Öyle kolay vazgeçmek yok. Öğrencilerimize yeniden kavuşmak için yılgınlığa kapılmadan mücadele edeceğiz. Bizleri tasfiye etmeye kalkışan özgüvensiz korkaklara teslim olmayacağız. En değerli silahımız haysiyetimizdir. Öğrencilerimize borcumuz var. Sözümüz var. Marmara Siyasal yalnız değildir.”