‘Kelepçeyle kafalarına vurdular’: İHA muhabirleri polisten şikayetçi oldu

İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) iki muhabiri, kendilerini darp ettiği iddiasıyla polislerden şikayetçi oldu.

İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde motorsikletleriyle bariyerlere çarpan bir polis olay yerinde, bir polis de hastanede hayatını kaybetti.

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İHA’nın haberinde, kazanın haberini alan muhabirler Emrah Kuş ile İsmail Bulut’un olay yerine gittiği belirtildi.

Haberde, görüntü çeken gazetecilere polislerden birinin “Ne çekiyorsun lan” diye bağırdığı, muhabir İsmail Bulut’un da bunun üzerine “Tamam çekmiyorum” dediği ifade edildi.

Polislerin karıştığı kazayı takip eden İHA muhabirleri İsmail Bulut ve Emrah Kuş'u darp edenler cezalandırılsın. #GazetecilikSuçDeğildir pic.twitter.com/fgqqFqu98D — GazetecilerSendikası (@tgs_org_tr) July 22, 2017

Habere göre polis, gazetecilere fiziki ve sözlü saldırıda bulunarak kendi eline taktığı kelepçeyle gazetecinin kafasına vurdu

İHA muhabirleri saldırı sonrası darp raporu alıp şikayetçi oldu. DHA da polisin görüntü çeken gazetecileri darp ettiğini bildirdi.