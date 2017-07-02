Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

KBY’de referandum kampanyası başladı: Tek millet, tek devlet, tek ülke


Share72
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 72

 

Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (KBY) bağımsızlık referandumu için hazırlanan kampanya videosunda, “Tek kültür, tek millet, tek devlet” ifadeleri kullanıldı.

KBY, 25 Eylül’de bağımsızlık referandumu düzenleneceğini duyurmuştu. Irak yönetimi referandum için durumun ‘elverişli olmadığını’ belirtirken, KBY Başkanı Mesud Barzani, referandumu ertelenmeyeceğini duyurmuştu.

Bu kapsamda hazırlanan bir kampanya videosunda, farklı inanç ve kültür gruplarına sahip Kürtlere yer verilirken, ‘iyimserlik’ mesajı verildi.

Videoda, “Ayağa kalkmanın tek yolu: Tek millet, tek kültür, tek devlet, tek hedef, tek ülke, tek Kürdistan” ifadeleri kullanıldı.

AKP’li vekilden Kürdistan referandumuna destek: Müsaade istemek zorunda değiller

Barzani referandumda kararlı: Türkiye meşru isteğimizi anlamalı

Barzani Bağdat’ı ‘takmadı’: Bağımsızlık referandumu ertelenmeyecek

Bağdat’tan ‘bağımsızlık’ diyen Kürdistan’a: Referandum sorunları çözmez

AKP’li vekilden Kürdistan’ın bağımsızlık referandumuna tam destek: Saygı duyun

Türkiye’nin ‘vahim hata’ dediği Kürdistan’da bağımsızlık referandumuna ABD’den takdir

Türkiye’nin ‘vahim hata’ dediği Kürdistan’da bağımsızlık referandumuna ABD’den takdir

Ankara ses verdi: Irak’ta bağımsızlık referandumu ‘vahim hata’ olur

Rudaw duyurdu: Iraklı Kürtler 25 Eylül’de bağımsızlık referandumuna gidiyor


Share72
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 72


SON HABERLER

Erdoğan’ın korkusu

Farkında mısınız, bilmiyorum ama Erdoğan olmasa ayakta kalabilecek, yaşamını sürdürebilecek tek bir kişi bile artık Erdoğan’ı, onun politikalarını açıktan desteklemiyor.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...