KBY’de referandum kampanyası başladı: Tek millet, tek devlet, tek ülke

Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (KBY) bağımsızlık referandumu için hazırlanan kampanya videosunda, “Tek kültür, tek millet, tek devlet” ifadeleri kullanıldı.
KBY, 25 Eylül’de bağımsızlık referandumu düzenleneceğini duyurmuştu. Irak yönetimi referandum için durumun ‘elverişli olmadığını’ belirtirken, KBY Başkanı Mesud Barzani, referandumu ertelenmeyeceğini duyurmuştu.
Bu kapsamda hazırlanan bir kampanya videosunda, farklı inanç ve kültür gruplarına sahip Kürtlere yer verilirken, ‘iyimserlik’ mesajı verildi.
Videoda, “Ayağa kalkmanın tek yolu: Tek millet, tek kültür, tek devlet, tek hedef, tek ülke, tek Kürdistan” ifadeleri kullanıldı.
Türkiye`de “halkların kardeşliği” ama Kürdistan olunca “tek toplum,tek kültür,tek hedef,tek ulus,tek devlet”; pic.twitter.com/pm9LAlRtQ5
— Onur (@Tweets4Onur) 20 December 2016