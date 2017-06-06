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Kaynar su ‘silah’ sayıldı: Çocuğu ‘haşlayan’ McDonald’s çalışanına hapis istemi


 

‘Müşterileri rahatsız ettiği’ gerekçesiyle yedi yaşındaki Suriyeli bir çocuğun üzerine kaynar su döken Nişantaşı McDonald’s şubesi çalışanına bir buçuk yıl hapis cezası istendi.

Fotoğraf: DHA

İstanbul başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, yedi yaşındaki P.K.’nın 10 Mayıs’ta arkadaşlarıyla hamburger yemek için restorana girdiğini söylediği anlatıldı.

Çalışan Mutlu H.’ninse çocuğun dilenmek için geldiğini, müşterileri rahatsız ettiğini, bunun üzerine korkutmak amacıyla suyu fırlattığını, suyun ılık olduğunu söylediği kaydedildi.

Adli tıp kurumundan alınan raporda, çocuğun vücudunda birinci dereceden yanık meydana geldiği belirlenince kaynar su ‘silah’ sayıldı.

Şüpheli hakkında ‘silahla kasten yaralama’ suçundan altı aydan bir buçuk yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianame kabul edilirse yargılama İstanbul asliye ceza mahkemesinde başlayacak.

Öte yandan saldırgana müdahale eden bir kişi hakkında da şikayet olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.

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