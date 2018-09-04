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Yaramazlara biraz batar!

Katılım zorunlu: Okul servisi değil, Yargıtay hakim ve savcıları Beştepe’ye taşınıyor

Tarihte ikinci kez Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan adli yıl açılış törenine tetkik hakimleri ve savcıların zorunlu katılım talimatıyla otobüslerle götürüldüğü ortaya çıktı.

Fotoğraf Cumhuriyet’ten alınmıştır.

Geçmişte yargının iktidar ve siyasetten bağımsızlığını simgemesi amacıyla yargı kurumlarının inisiyatifindeki mekanlarda yapılan adli yıl açılış töreni ilk kez geçen yıl Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı’nda yapılmıştı.  Yargıtay Başkanlığı tarafından dün düzenlenen 2018-2019 adli yıl açılış töreni ikinci kez Cumhurbaşkanlığı Sarayı içerisindeki Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Törene katılım yoğun oldu. Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine yoğunluğun sebebi Yargıtay Başkanlığı’nın, kurumda görev yapan bin kadar savcı ve tetkik hâkimine, törene katılımın ‘zorunlu‘ olduğu yönünde mesaj göndermesiydi.

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Adli yıl açılışlarının başka bir simgesel geleneği de siyasilerin salonda oturup hakimleri dinlemesiydi. Ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kırgızistan’da temaslarda bulunduğu için törene katılmadı. Bu nedenle güvenlik önlemleri daha azdı. Ancak yine de prosedürlerden taviz verilmedi. Yargı üyeleri iki arama noktasını geçerek törene katıldı.

Muhalefetsiz açılış: Törene Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, YSK Başkanı Sadi Güven, HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz da katıldı. Cirit, konuşmasının hitap bölümünde Fuat Oktay’ı TBMM Başkanı’ndan önce söyledi. Törene MHP, CHP, İyi Parti liderleri katılmazken TBB Başkanı Metin Feyzioğlu da açılışa gelmedi.

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