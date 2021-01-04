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Yaramazlara biraz batar!

Karısı ve çocuklarını dövdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı; adli kontrolle serbest

Antalya’nın Manavgat ilçesinde eşi ve iki çocuğuna şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre E.T., Sorgun Mahallesi 8009 Sokak’ta eşi H.T. ile 16 yaşındaki oğlu S.T. ve 15 yaşındaki kızı S.T.’ye şiddet uyguladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, E.T.’yi gözaltına aldı.

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Baygınlık geçiren H.T., sağlık ekibince Manavgat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 

Karısı ve çocuklarının şikayetçi olduğu zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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