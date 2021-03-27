Karayolunda 85 metrelik çöküntü!

Düzce ile Zonguldak arasında ulaşımın sağlandığı D-655 karayolunun Düzce istikametindeki 85 metrelik bölümü çöktü. Karayolu çift yönlü trafiğe kapatıldı.
Karayolları Genel Müdürlüğü’nden gönderilen teknik heyet, çöken yolda inceleme yaparken, ekipler, alternatif yol oluşturmak için çalışma başlattı.
Jandarma ekiplerinin Şifalı Su mevkii ile Akçakoca Sapak mevkiinde yolu keserek araçların geçişine izin vermediği bildirildi.
İstanbul istikametine gidecek araçlar Sakarya-Kocaali yönüne, Ankara istikametine gidecek araçlar ise Zonguldak-Ereğli yoluna yönlendirildi.