Diken

Yaramazlara biraz batar!

Karayolunda 85 metrelik çöküntü!

Düzce ile Zonguldak arasında ulaşımın sağlandığı D-655 karayolunun Düzce istikametindeki 85 metrelik bölümü çöktü. Karayolu çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Fotoğraf: DHA

Karayolları Genel Müdürlüğü’nden gönderilen teknik heyet, çöken yolda inceleme yaparken, ekipler, alternatif yol oluşturmak için çalışma başlattı.

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Jandarma ekiplerinin Şifalı Su mevkii ile Akçakoca Sapak mevkiinde yolu keserek araçların geçişine izin vermediği bildirildi.

İstanbul istikametine gidecek araçlar Sakarya-Kocaali yönüne, Ankara istikametine gidecek araçlar ise Zonguldak-Ereğli yoluna yönlendirildi.

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