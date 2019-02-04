Kaos GL medya raporu: Nefret söylemi yaygın, hak odaklı habercilik sınırlı

Kaos GL Derneği, LGBTİ+’ların medyada görünürlüğüne ilişkin 2018 Medya İzleme Raporu’nu yayınladı.

Yeni Akit yayınlarının tamamında hak ihlali

Ali Erol, Ali Özbaş, Aslı Alpar, Gözde Demirbilek ve Yıldız Tar tarafından yürütülen araştırmaya göre Yeni Akit gazetesinde 2018 yılında yayınlanan 111 haber, söyleşi ya da köşe yazısının tamamı LGBTİ+’lara yönelik hak ihlali ve/veya önyargı içerdi.

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111 metnin tamamında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcı dil kullanıldı. 97 metinde nefret söylemi yer aldı.

Yayınların yarısında nefret söylemi

2018’de yazılı basında yayınlanan haber, söyleşi ya da köşe yazılarının neredeyse yüzde 50’sinde (1,130) LGBTİ+’ların temel hakları ihlal edildi, nefret söylemi ve/veya ayrımcı dil kullanıldı ya da metinlerin LGBTİ+’lara ilişkin önyargıları besleyen içerik tercih edildi.

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Hak temelli habercilik oranı yüzde 16’da kaldı

Hak haberciliği kapsamında değerlendirilen bin 148 metnin çoğunda (671 metin, yüzde 58) sadece LGBTİ+’ların temel insan haklarına saygılı bir habercilikle yetinildi.

Yine bu kapsamda değerlendirilen haberlerin yüzde 33’ünde (384 metin), yayınlanan bütün haberlerin ise sadece yüzde 16’sında LGBTİ+’ların yaşadığı ayrımcılık, nefret saldırısı gibi hak ihlallerini hak temelli habercilik ilkeleri çerçevesinde görünür kılındı.





