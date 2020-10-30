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Yaramazlara biraz batar!

Kandilli: Bizim tespitimize göre depremin büyüklüğü 6.9

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Haluk Özener, “Bizim tespitimize göre büyüklüğü 6.9. Derinliği 12 kilometre kadar. Sığ bir deprem. Depremde 30-40 kilometrelik fay kırıldı. 1-2 metre yer değiştirdi” dedi.

Fotoğraf: AA

Saat 17:00’de açıklama yapan Özener, depremin meydana geldiği 14:51’de bu saate kadar en küçüğü 2.8, en büyüğü 4.9 büyüklüğünde 21 artçı deprem olduğunu söyledi.

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Depremden dokuz dakika sonra tsunami uyarısı yapıldığını belirten Özener, “Dalgaların boyu 50-60 metreye ulaştı” dedi ve böyle bir depremden sonra meydana gelen artçıların büyüklüğünün 6’ya kadar yükselebileceğini söyledi.

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