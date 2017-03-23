‘Kainatın sesi’: Açık Radyo dinleyicilerini 14. Radyo Günleri’nde desteğe çağırıyor

‘Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine açık radyo’ sloganıyla yayın macerasında 20. yılını geride bırakan 94.9 frekanslı ‘Açık Radyo’, ‘patronsuz ve bağımsız radyo’ anlayışıyla çıktığı yolda, dinleyicileriyle 14. kez ‘Dinleyici Destek Projesi Özel Yayını’yla buluşuyor.

25 Mart Cumartesi günü saat 10.30’da başlayacak ve 2 Nisan Pazar akşamı saat 21.00’de sona erecek 14. Radyo Günleri’nin dokuz gün 99 saatlik yayında, Sezen Aksu, Haluk Bilginer, Berkun Oya, Seren Yüce, Mert Fırat, Ohannes Şaşkal, Ahmet Ali Aslan, Ozan Sarohan, Barış Demirel, Entu, Kardeş Türküler, Gevende, Güzin Değişmez, Mor ve Ötesi, Kolektif İstanbul, In Hoodies, Ulaş Özdemir, Ceylân Ertem, Cenk Erdoğan, Cümbüş Cemaat, Bajar, Thunderbolt, Uğur Yücel, Can Yılmaz, Zafer Algöz, Cem Yılmaz gibi isimler ve gruplar yer alıyor.

14. Radyo Şenliği’nin bu yılki teması ‘Empati, Özveri, Dayanışma ve Destek!’

Açık Radyo ekibi, dokuz gün boyunca devam edecek yayını şöyle anlatıyor: “Müşterek alana kültür, sanat dünyası ve ‘kadim’ dinleyicilerinden konuklar alıyor, bazen de onları programcı koltuğuna oturtuyor.”

13. Radyo Günleri, (radyogunleri2017.tumblr.com) ve (https://www.flickr.com/photos/acikradyo) adreslerden canlı canlı takip edilebilir.

Nasıl destek olunur

Dinleyiciler, seçtikleri programın istedikleri bir saatine 0 212 343 41 41 numaralı telefondan ya da (www.acikradyo.com.tr) adresinden destek verebiliyor. Bunun karşılığında ise radyo, destekçisinin adını programın başında ve sonunda anarak teşekkür ediyor.