Kahvehanede polise aldırış etmeden okey oynadılar

İstanbul’da Covid-19 tedbirleri ihlal edilen kahvehaneyi polis basarak ceza kesti. Bu sırada bazı kişiler okey oynamaya devam etti.

Fotoğraf: DHA

Polis, geçen cumartesi günü kapalı olması gereken bir kahvehanede oyun oynatıldığını belirledi. Bunun üzerine işyerine giderek, orada bulunanlara ceza kesmeye başladı.

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O sırada işlem için kendilerine sıra gelmelerini bekleyen bir grup, cezayı kimin ödeyeceğini belirlemek için oyun oynamaya devam etti.

Oynayanlardan biri sosyal medya paylaşımında, “Cezayı ödetmek için oynamaya devam” diye yazdı. Paylaşımın bir süre sonra silindiği görüldü.