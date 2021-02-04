‘Kadınlar çok konuşuyor’ diyen Olimpiyat komitesi başkanı özür diledi: İstifa çağrılarına aldırmadı

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları Komitesi Başkanı Yoşiro Mori, cinsiyetçi ifadeleri nedeniyle özür diledi ancak istifa çağrılarına kulak asmadı.

Fotoğraf: Reuters

Mori, komitenin kurul toplantısı sırasında Japon basınının aktartadığına göre kadınların çok konuştuğunu söyledi.

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Olimpiyat kurulundaki kadın temsiliyetinin artırılmasıyla ilgili görüşmeler sırasında Mori şu ifadeleri kullandı: “Kadın kurul üyesi sayısını artıracaksak konuşma sürelerine sınırlama koymalıyız. Konuşmalarını bitirmekte zorlanıyorlar, sinir bozucu.”

Komite başkanının cinsiyetçi ifadeleri tepkilere neden olurken Twitter’da istifa etmesi yönünde çağrılar yapıldı. #Moriresign (İstifa et Mori) etiketi TT oldu.

Ancak 83 yaşındaki Mori istifaya yanaşmadı. Kullandığı ifadelerin uygunsuz olduğunu ve olimpiyat oyunları ruhuyla bağdaşmadığnı belirten Mori, bu nedenle özür dilediğini ve sözlerini geri aldığını söyledi. “İstifa etmeye niyetim yok” diyen Mori neden kadınların toplantılarda çok konuştuğunu iddia ettiği sorulması üzerine “Bilmiyorum, son zamanlarda kadınlarla pek konuşmadım” yanıtını verdi.

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2000-2001 yıllarında ülkenin başbakanı olarak da görev yapan Mori gaflarıyla tanınıyor.

Mori son olaydan sonra eşinin “Yine kötü bir şey söyledin değil mi” diyerek kendisini azarladığını, kızlarının ve torunlarının da öfkesine maruz kaldığını anlattı.