Kadıköy’deki ‘Hayır’ eylemine polis saldırısı: İki gözaltı

Kadıköy’de ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliğine ‘Hayır’ diyen bir gruba polis biber gazı ve jopla saldırdı, iki kişi gözaltına alındı.

Bahariye Caddesi üzerinde bir grup akşam saatlerinde ‘Anayasa değişikliğine hayır’ eylemi düzenledi. ‘Hayır’ diye bağıran grup, yurttaşları ‘Hayır’ oyu vermeye çağıran bildiri dağıttı.

Gösterinin izinsiz olduğunu söyleyen polis, gruptan eylemi sonlandırmasını istedi. Bu esnada iki kişi gözaltına alınırken, çevrede bulunan yurttaşlar polisin tavrına alkışlarla tepki gösterdi.

Öte yandan bu esnada bir polisin tepki gösteren yurttaşlara silah çekerek ‘Sıkarım’ diye bağırdığı öne sürüldü.