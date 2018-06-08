Kadıköy’de eylem yapan lise öğrencileri darp edilerek gözaltına alındı

Kadıköy’de karne günü nedeniyle eylem yapan lise öğrencilerine polis sert müdahalede bulundu.
Lise öğrencileri, bugün akşam saatlerinde Devrimci Liseliler (Dev-Lis), Devrimci Liseliler Birliği (DLB), Lise Anarşist Faaliyet (LAF), Liseli Öğrenci Birliği (LÖB) ve Özgür Lise’nin çağrısı sonrası Bahariye Caddesi’nde toplandı.
Burada eylem yapmak isteyen öğrencilere polis engel oldu.
Öğrenciler darp edilerek gözaltına alındı. Öğrenciler, bindirildikleri polis otobüsünde de darp edildi.
Gözaltı sayısının 30 olduğu bildirildi.
“Kadıköy’de ‘Katil polis Kadıköy’den defol’ ve ‘faşizme karşı onuz omuza’ sloganları yükseliyor”
Liseli öğrencilerin karne eylemine polis müdahalesi #CANLI: https://t.co/Tebhhhhow7
— #ÖZGÜRÜZ (@Ozguruz_org) June 8, 2018
#KarneGünü’ndr Kadıköy’de protesto gösterisi yapan liselilere, polis sert müdahale etti. Gözaltına alınan liselilere, polis aracındaki dayağın görüntüleri #ÖZGÜRÜZ’de.. pic.twitter.com/iCtkSdqWrl
— #ÖZGÜRÜZ (@Ozguruz_org) June 8, 2018