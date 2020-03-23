İzlanda’da herkese ‘corona’ testi

İzlanda, yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgınıyla mücadelede milyon kişi başına düşen test sayısında Güney Kore’yi geçip ilk sıraya yerleşti.

Fotoğraf: Reuters

Salgına karşı sıkı önlemler alan 364 bin nüfusla ada ülkesinde hiçbir hastalık semptomu göstermeyenler dahil herkes test olabiliyor. Bu nedenle milyon kişi başına 10 bin 405 teste ulaşıldı. Böylelikle İzlanda aynı oranın 5 binlerde seyrettiği Güney Kore’yi geride bıraktı.

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3 bin 787 test yapılan İzlanda’da 218 pozitif vaka mevcut. Hükümet, pozitif vakaların neredeyse yarısının virüsü yurt dışı seyahatinde kaptığını açıkladı.

İzlandalı baş epidemiyolojist Thorolfur Guðnason, ilk sonuçların genel popülasyonun düşük bir oranının virüse yakalandığını ve pozitif vakaların yaklaşık yarısının semptomatik olmadığını gösterdiğini söyleyerek, “Bu bilgiler virüsle ilgili bilimsel çalımalarda çok değerli bir kaynak olabilir” dedi.