İzinsiz orkide toplayan iki kişiye 160 bin lira para cezası

Samsun’un Atakum ilçesinde doğadan izinsiz orkide (salep bitkisi) toplayan iki kişiye 160 bin 930 lira idari para cezası uygulandı.
AA’nın haberine göre ilçenin Kayagüney Mahallesi’nde iki kişinin doğadan izinsiz orkide topladıkları ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.K. ve Y.U.’yu suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin topladıkları 13.5 kilogram orkideye el konulurken, haklarında tutulan tutanak Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Samsun Bölge Müdürlüğü’ne gönderildi.
E.K. ve Y.U’ya Çevre Kanunu kapsamında, biyoçeşitliliğe zarar verdikleri gerekçesiyle toplam 80 bin 465’er lira idari para cezası kesildi.