İzinsiz orkide toplayan iki kişiye 160 bin lira para cezası

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, 95 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması yönünde yüzlerce fezleke bulunduğunu belirterek, “Benim fezlekem 1304’üncü. 1304’üncü sıradaki fezlekeyi birinci sıraya almak, sadece hukukla izah edilmesi mümkün olmayan bir şey” dedi.