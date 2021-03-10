AKP oylarıyla: İYİ Parti’nin Doğu Türkistan önergesi reddedildi

İYİ Parti’nin, Meclis’e sunduğu Uygur Türkleri’ne yönelik baskıların araştırılması ve sonuçlarının uluslararası topluma deklare edilmesi önergesi AKP oylarıyla reddedildi.

Fotoğraf: Reuters

Cumhuriyet’in aktardığına göre MHP önergeye çekimser oy verirken İYİ Parti, CHP ve HDP’den evet oyu geldi.

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TBMM Genel Kurulu’nda konuşan İYİ Parti Grup başkanvekili Lütfü Türkkan, Doğu Türkistan’da 1950’li yıllarda yüzde dört olan Çinli oranının günümüzde yüzde 50 seviyesine ulaştığını söyledi.

‘Bu, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir alçaklıktır‘

AA’nın haberine göre Çin’in ‘aile planlaması’ adı altında Uygur Türkü kadınları zorla doğum kontrolüne ve kısırlaştırılmaya maruz bıraktığını ifade eden Türkkan, şöyle konuştu: “Çin Halk Cumhuriyeti tarafından Doğu Türkistan bölgesinde yaşayan Uygur Türklerine karşı yürütülen eylemlerin amacı Müslüman Türk varlığını yok etmektir.

Uygur Türkü erkekler esir kamplarında işkence altındayken Çin devleti onların mahremlerine, hanımlarının, kızlarının bulunduğu evlere Çinli erkek memurları sözde ‘Kardeş Aile Projesi’ adı altında yerleştiriyor. Bu, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir alçaklıktır. Bu mezalime karşı sessiz kalan kim varsa, bu zulüm karşısında susan kim varsa Müslüman Türk Uygur halkının çektiği bu zulmün vebalini ilanihaye boynunda taşıyacaktır.”

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CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal da Uygur Türklerinin yıllardır artan baskılara ve insan hakları ihlallerine maruz kaldığını, Çinli yetkililer tarafından ‘yeniden eğitim kampı’ adı verilen kamplarda ‘akıl almaz işkencelere tabi tutulduklarını’ söyledi.

Uygur Türklerinin hiçbir gerekçe gösterilmeksizin tutuklandığını dile getiren Köksal, şunları söyledi: “Bu insanlar aileleriyle görüştürülmemekte ve hatta her türlü özgürlükleri ellerinden alınmaktadır. Bu kamplarda, maalesef, dini inanışlarından, yaşam biçimlerinden ve kendi kültürlerinden vazgeçmeleri için ağır baskılar uygulandığını da hepimiz gayet iyi biliyoruz.”

Muhalefetin bütün önerilerine ret

Öte yandan HDP’nin ‘Kovid-19 pandemisinin 1. yılı’ ve CHP’nin ‘ücretli öğretmenlerin durumu’ konusunda verdiği araştırma önergelerinin bugün ele alınması önerileri de reddedildi.