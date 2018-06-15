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Yaramazlara biraz batar!

İYİ Parti’li Çıray, Şanlıurfa valisiyle görüştü: PKK-AKP çatışması değil

 

Suruç’ta çıkan silahlı kavgayla ilgili Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’le görüştüğünü söyleyen İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, Eren’in kendisine ‘olayın PKK-AKP çatışması olmadığı’ bilgisini verdiğini belirtti.

Fotoğraf: DHA

AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın seçim gezisi sırasında çıkan silahlı kavga nedeniyle üç kişi hayatını kaybetmiş, dokuz kişi de yaralanmıştı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP’li vekilin kardeşinin PKK’lılar tarafından öldürüldüğünü söylemişti. Başbakan Binali Yıldırım, “Faillerin veya zanlıların PKK sempatizanı olduğu yönünde polisin kayıtları var, tespitleri var” derken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise ‘saldırı’nın hazırlandığını öne sürmüştü.

‘AKP hükümetinin acz içindeki tutumu’

Yeniçağ’ın aktardığına göre, İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Çıray, partilerine ve muhalefetteki diğer partilerin seçim çalışmaları sırasında saldırıya uğradıklarını hatırlattı.

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Çıray, “Buna karşın seçim çalışmalarının güvenliğini sağlayamayan AKP hükümetinin acz içindeki tutumu nedeniyle, benzer olaylar sürmeye devam etmektedir” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’in talimatıyla parti bünyesinde kurulacak bir heyetin de Suruç’a giderek incelemelerde bulunacağını söyleyen Çıray, gece 01.27’de Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’i arayarak konu hakkında detaylı bilgi istediğini, Erin’in ‘olayın PKK-AKP çatışması olmadığı, detaylı incelemelerin sürdüğü’ bilgisini verdiğini, aynı bilginin valiliğin resmi sitesinde de paylaşıldığını aktardı.

Çıray’ın açıklaması şöyle sona erdi: “Heyetimizin yapacağı inceleme sonucunda toplanan bilgiler kamuoyu ile tarafsız olarak paylaşılacaktır.”

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Suruç’ta üç kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, İçişleri ve Adalet bakanlıklarına çağrıda bulundu: “Hemen olayın gelişmesindeki delillerin karartılmasının önüne geçin. Bu olayın suçlularını, bu provokasyonu gerçekleştirenleri bir an önce yakalayıp, adalete teslim edin.”

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