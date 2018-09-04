İYİ Parti İzmir teşkilatı Akşener’in çağrısına uydu: 150 kişi görevi bıraktı

İYİ Parti’de İzmir il başkanı ve yönetim kurulu üyeleri partinin genel başkanı Meral Akşener ‘revizyon’ çağrısına uyarak, yaptıkları toplantının ardından istifalarını sundu.

Akşener partinin taşra teşkilatlarındaki revizyon çalışmalarını hızlandırmak için tüm İYİ Parti il başkanları ve il yönetimlerinin istifasını istemişti.

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Akşener’in talebinin ardından İzmir İl Başkanı Koray Ükünç ve yönetim kurulu üyeleri son toplantılarını bugün akşam saatlerinde yaparak, konuyu değerlendirdi. İl yönetimi, Genel Merkez’in isteği doğrultusunda istifa etme kararı aldı. Yapılan toplantının ardından asil yönetim, yedek yönetim ve disiplin kurulu üyesi toplam 150 kişi görevi bıraktı.

24 Haziran seçimlerinde alınan yüzde 10’luk oyu yetersiz bulan partililerin eleştirileri üzerine olağanüstü kurultay kararı alan Akşener, parti içinden gelen eleştirilerin ardından olağanüstü kurultaya gitme kararı almış ve yeniden genel başkanlığa aday olmayacağını açıklamıştı. Partililerin yoğun kampanyasının ardından bu kararından geri adım atan Akşener, 12 Ağustos’ta Ankara’da toplanan kurultayda tek aday olarak tekrar genel başkan seçilmişti.