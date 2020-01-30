İtalya’da 6 bin yolculu seyahat gemisine ‘corona’ karantinası

İtalya’da 6 bin yolculu seyahat gemisinin, iki Çinli yolcunun corona virüsü taşıma ihtimali nedeniyle kıyıya demirlemesine izin verilmedi.

Fotoğraf: Reuters

Çin’in Wuhan kentinden yayılan yeni tip corona virüsü şimdiye kadar 170 kişinin ölümüne neden oldu. 8 binin üzerindeki teyit edilmiş vakadan 91’i Çin dışında görülürken ABD’de beş yeni tip corona virüsü vakasına rastlandı.

Reklam

Çinli çiftin ateş ve nefes darlığı sorunları çektiği belirtildi.

Costa Crociere seyahat şirketi sözcüsü, çiftin İtalya’ya 25 Ocak’ta geldiğini ve Costa Smeralda isimli gemiye Savona limanından aynı gün bindiğini söyledi.

Gemi, bugün (30 Ocak) Roma’nın kuzeyindeki Civitavecchia limanına gelmeden önce, Çinli yolcuların bindiği tarihten itibaren Fransa’nın Marsilya ve İspanya’nın Barselona ve Mallorca şehirlerine gitti.

Reklam

Şirket sözcüsü tıbbi tetkikler tamamlanmadan kimsenin gemiye kimsenin alınmadığını, gemiden de kimsenin çıkmasına izin verilmediğini aktardı.

Sözcü bu işlemlerin ‘birkaç saat’ süreceğini sözlerine ekledi.