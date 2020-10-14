İtalya, günlük vaka artışının zirveye çıkmasıyla kısıtlamaları katılaştırdı

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, corona virüsü vakalarındaki artışı yavaşlatmak için toplanma, yeme içme, spor ve eğitim etkinliklerine yönelik yeni kısıtlamalar getirdi.

Fotoğraf: Reuters

Dün açılanan son tedbirlerle, hükümet bu hafta ikinci kez kısıtlamaları sıkılaştırma kararı almış oldu. Ancak getirilen kısıtlamalar vaka artışının çok daha yüksek olduğu Britanya ve İspanya’ya göre daha hafif kaldı.

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Conte, “Ülkenin genel tecrite girmesini engellemek zorundayız. Ekonomi tekrar hız kazanmaya başladı” dedi.

Bugün yürürlüğe girecek ve 30 gün boyunca geçerli olacak hükümet kararnamesine göre restoranlarda, gece kulüplerinde ve açık havada eğlence yapılması yasaklanıyor ve halka da evde toplu eğlence düzenlememsi ve altı kişiden fazla misafir kabul etmemesi öneriliyor.

Düğünlere ve diğer törenlere ise 30’dan fazla kişi katılamayacak.

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Kararnamenin imzalanmasından saatler sonra İtalya sağlık bakanının açıkladığı verilere göre İtalya’da son 24 saat içinde 5 bin 901 yeni corona virüsü vakası saptandı. Bu sayı, İtalya’nın mart ayı sonundan beri gördüğü günlük en yüksek vaka sayısı.