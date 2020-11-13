‘İstismar’dan yargılanan ‘tarikat lideri’nden Trump ve Biden’lı savunma

Sakarya’da 11 yaşındaki bir kız çocuğunu istismar ettiği suçlamasıyla yargılanan ‘Uşşaki tarikatı’ lideri 58 yaşındaki Eyüp Fatih Şağban, ifadesinde ABD’de başkanlık için yarışan Joe Biden ve Donald Trump’ı suçladı.

Şağban, Akyazı ilçesinde bir çocuğu istismar ettiği gerekçesiyle tutuklanmış, 55 yıla kadar hapis istemiyle Sakarya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

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Tutuklu bulunduğu cezaevinden duruşmaya SEGBİS’le katılan Şağban, yaklaşık dört saat boyunca ifade verdi. Sanık, iddialarını reddederek, kendisine saldırıların olduğunu savundu.

Şağban’ın savunmasından satır başları şöyle:

* Donald Trump’ın aldığı karar ve Joe Biden’in de görüş olarak bildirdiği üzere, İslam cemaatlerini bitirmek için saldırılar başlamıştır. FETÖ terör örgütüne karşı yaptığımız reddiyeler nedeniyle bu durum başımıza getirilmiştir. FETÖ yardım ve yataklık yapmanın haram olduğuna ilişkin fetvam nedeniyle hedefe alındık. Başka cemaat liderlerine yönelik kumpaslarda yapılmıştır. İnanıyorum Türk yargısı kumpası bozacaktır.

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‘Kızı teklif ettiler’

* Cemaate ait nezih evde kalmak, cemaatin nüfusundan faydalanmak, kanunsuz zenginleşmek için kızını bize teklif ederek, ‘Efendim bu kızı sana verelim’ demiştir. ‘Yaşı ufak, olmaz’ desem de ‘Ben ve Çorum’daki arkadaşlar da rüyamızda genç bir kız nikah kıydığını gördük’ diyerek kızını ima ettiler. ‘Y. kendisini mehdinin hanımı olarak görüyor’ demişlerdir. Belki de delil toplamak için böyle konuştular, ancak ısrarlara rağmen ben başımdan savdım.

‘Baştan savmam gerekirdi’

* Olay başlangıcında bunları tümden savmam gerekiyordu. Ancak bir yandan devam eden iş sözleşmesi ve pandemi nedeniyle aileyi gönderemedik. Kurban Bayramı’nda iyi bir şekilde ayrıldık. Bu işleri FETÖ’cü mahrem damatla düzenlemişlerdir. Bayramda iyi şekilde yanımızdan ayrılan aile, daha sonradan böyle bir şey iddia etmiştir. Karşı tarafı sakinleştirmek için söylediğim sözler tutuklanmama sebebiyet olmuştur.

‘Çocuğun beyanları kurgu’

* Y.’nin beyanlarını incelediğimde babasına münferit eylem olarak bahis ettiği olay, devreye giren hukukçu FETÖ’cüler tarafından abartılmıştır. Olay devamlı yapılan zincirleme tacize sokulmuş. Ailesinden 10 kişinin bulunduğu toplam 20 kişinin bulunduğu binada alıkoyma iftirası atılmıştır. Y. isimli çocuğun beyanları kurgudur, abartıdır. Hatta olay gününü çocuğun 12 yaş altına çekerek ağır haline sokmaya çalışmaktadırlar.