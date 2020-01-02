İstanbul’daki kaçak moloz dökümü zabıta kamerasına yakalandı

İstanbul’un Tuzla ilçesinde yasak olmasına rağmen belirlenen sahanın dışına moloz döken bir kişi kameralara takıldı.

Plakasız bir kamyon, yükünü boşaltarak kaçtı. (Fotoğraf: DHA)

Kentte 14 resmi hafriyat döküm sahası var. Kaçak dökümleri engellemek için hafriyat toprağı taşıyan kamyonlarda GPS sistemi de bulunuyor. GPS sistemi bulunan kamyon sayısı 8 bin 900. Döküm için para vermek istemeyenler ise belirlenen sahalar dışına kaçak olarak moloz döküyor.

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Tuzla’daki Orhanlı Gişeleri’ne yakın bölge de kaçak döküm yapılan yerlerin arasında yer alıyor. Gişelerin yakınında yol kenarına kaçak dökülen hafriyat ve molozlar dikkat çekiyor.

Çevre sakinleri kaçak dökümlerin özellikle gece saatlerinde yapıldığını ve denetimlerin artırılması gerektiğini anlattı.

Zabıtanın takip ederek kameraya aldığı plakasız bir kamyon da Tepeören Mahallesi’ndeki yasak bölgeye molozları döktü. Kamyon, kovalamacanın ardından kayıplara karıştı. Durum polise bildirildi.

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Mahallede yaşayan Yahya Coşkun, atıkların ormana döküldüğünü gördüğünü belirterek “Bence denetim yeterli değil. Mesela gündüz ava gidiyorum. Gittiğim bölgede cumartesi bir şey yokken pazar günü gittiğimde inşaat atığı dolu oluyor” dedi.

Bir diğer mahalle sakini Abdullah Çam da “Kaçak döküyorlar. Ekip gelince damperi kaldırıp kaçıyorlar. Sağa sola, her tarafa döküm var. Denetim çok yetersiz. Yetersiz olduğu için bunlar oluyor. Denetim sıkı olsa dökemez” ifadelerini kullandı.