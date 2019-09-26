İstanbul’daki deprem telefon şebekesini çökertti

Demek ki depreme hazırlıklı değiliz. Trafik kilit, toplu taşıma araçları ağzına kadar dolu, telefon çekmiyor. Kimse ne yapacağını bilmiyor. Acil durum birimleri devrede değil, paniği yatıştıracak bir iletişim aracı yok. Acil durumda, daha büyük depremde ne yapacağız o zaman?