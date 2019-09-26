İstanbul’daki deprem telefon şebekesini çökertti

İstanbul’da meydana gelen depremin ardından bazı GSM operatörlerinde sorun yaşandı.
Silivri merkez üssü olmak üzere bugün saat 13.59’da 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kentin tüm ilçelerinde hissedildi.
Depremin ardından herkes telefonları aracılığıyla yakınlarından haber almak istedi. Ancak başta Turkcell olmak üzere bazı telefon sistemleri çöktü. Yurttaşlar telefon şebekesi çalışmayınca WhatsApp üzerinden birbirleriyle iletişime geçti.
Turkcell deprem sonrası aramalarda yoğunluk yaşandığını kaydetti.