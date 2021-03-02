İstanbul’da, şubat ayının zam şampiyonu salatalık: Yüzde 42.22 zam geldi

İstanbul Ticaret Odası (İTO), kentte şubatta perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıkladı. En çok artan harcama kalemi yüzde 42.22’yle salatalık.

Fotoğraf: DHA

İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 97’sinin perakende fiyatı artarken, 31 ürünün fiyatı düştü, 114 ürünün fiyatı ise değişmedi.

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Yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan salatalığın dışında fyatı artan ürünler aynı gruptan yüzde 26.17 ile sivri biber, sağlık harcamaları grubundan yüzde 19.98 ile ilaçlar, gıda harcamaları grubundan yüzde 18.02 ile kabak ve yüzde 16.10 ile limon olarak kayıtlara geçti.

Karnabahar yüzde 11.97 ucuzladı

Bu yılın şubat ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan karnabahar yüzde 11.97 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler, aynı gruptan yüzde 11.94 ile yeşil soğan, ev eşyası harcamaları grubunda yüzde 8.51 ile kombi, gıda harcamaları grubundan yüzde 5.88 ile kıvırcık salata ve yüzde 4.88 ile patates olarak belirlendi.

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Şubat 2021’de fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler şöyle: