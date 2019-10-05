İstanbul’da gece vakti sağanak: Çatılar uçtu, araçlar hasar gördü

İstanbul’da gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı otomobil, ev ve işyerlerinde zarar meydana geldi.

Galeride hasar gören bir araç… (Fotoğraflar: DHA)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile valiliğin uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen sağanak yağış ve şiddetli rüzgâr kentte gece saatlerinde etkili oldu.

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Sağanak ve rüzgâr nedeniyle birçok ilçede su baskınları yaşandı, kazalar meydana geldi. Yağışta çatılar uçtu ve ağaçlar devrildi. Kazalar sonucu yaralanmalar yaşandı.

Maltepe’de Zümrütevler Mahallesi Nazım İlker Sokak’ta bulunan altı katlı binanın çatısı şiddetli rüzgâr nedeniyle uçtu. Çatı uçması sonucu birçok araç hasar gördü. Çatıdan kopan bazı parçalar, araç galerisinin önündeki otomobillere isabet etti.

Galeri sahibi Serhat Cansız zararını şu sözlerle anlattı: “Arabalar kötü durumda. Toplam beş arabanın üzerine çatı düşmüş. Bir tanesi zaten paramparça, bir tanesinin önü yok, tavanı yok. Diğerlerinin de üzerinden geçmiş gitmiş. Bir tane araç zaten perte geçti, diğerlerinde de zarar 10-15 bin lira var.”

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Üsküdar’da yağıştan özellikle kafe ve restoranları olumsuz etkiledi. Kız Kulesinin karşında bulunan kafe ve restoranların bahçelerinde bulunan şemsiyeler uçtu. Sahildeki kafelerden birinde çalışan Yusuf Yılmaz, “Yaklaşık 3 bin liralık zararımız var” dedi.

Fatih ilçesinde ağaçlar devrildi.

Bakırköy, Kartal ve Fatih ilçelerinde rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi. Devrilen ağaçların kapattığı yollar, itfaiye ekipleri tarafından ağaçların kesilmesiyle açıldı.