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İstanbul’da ‘FETÖ’den ihraç edilen polis memuru intihar etti

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OHAL KHK’sıyla ‘FETÖ’den ihraç edilen polis memuru 33 yaşındaki Durmuş Ali Çetin, İstanbul’daki evinde kendisini asarak intihar etti.

Fotoğraf: DHA

İstanbul’da görev yaparken yaklaşık 10 ay önce açığa alınıp ardından da meslekten ihraç edilen Çetin, ailesiyle birlikte memleketi Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde yaşamaya başladı. Evli ve üç çocuk babası Çetin’in ev almak için çektiği kredinin taksitlerini ödeyemediği belirtildi.

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Aldığı evi satmak için İstanbul’a giden Çetin’den haber alamayan yakınları polise durumu iletti. Eve giden polisler, Çetin’in cansız bedeniyle karşılaştı. Çetin’in cenazesi Afşin’de toprağa verildi.

Durmuş Ali Çetin, 17 Mayıs’ta da Afşin’deki evinden ayrılmış ve beş gün haber alamayan ailesi onu Hatay’da bulmuştu.

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